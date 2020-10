Punto d'oro a Bruges per la Lazio mentre delude la Juve con il Barcellona (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Una Lazio menomata ottiene un Punto prezioso contro il Bruges e resta in vetta al girone F della Champions League. In Belgio finisce 1-1 con entrambi i gol realizzati nel primo tempo: biancocelesti prima avanti grazie a Correa e poi raggiunti da un calcio di rigore di Vanaken. Difficile chiedere di più ai ragazzi di Simone Inzaghi che sono arrivati a giocarsi la partita in formazione ampiamente rimaneggiata con appena 12 giocatori della prima squadra tra campo e panchina a disposizione dell'allenatore. Molti titolari sono in isolamento casalingo in attesa che un giro di tamponi risolva una situazione 'dubbia' (o almeno così l'ha definita il medico del club capitolino in serata). La squadra, pur soffrendo l'intensità degli avversari, ha lottato senza risparmiarsi e, nel finale, ha avuto una ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Unamenomata ottiene unprezioso contro ile resta in vetta al girone F della Champions League. In Belgio finisce 1-1 con entrambi i gol realizzati nel primo tempo: biancocelesti prima avanti grazie a Correa e poi raggiunti da un calcio di rigore di Vanaken. Difficile chiedere di più ai ragazzi di Simone Inzaghi che sono arrivati a giocarsi la partita in formazione ampiamente rimaneggiata con appena 12 giocatori della prima squadra tra campo e panchina a disposizione dell'allenatore. Molti titolari sono in isolamento casalingo in attesa che un giro di tamponi risolva una situazione 'dubbia' (o almeno così l'ha definita il medico del club capitolino in serata). La squadra, pur soffrendo l'intensità degli avversari, ha lottato senza risparmiarsi e, nel finale, ha avuto una ...

lacarloox : RT @vincycernic95: Zelletta nonostante non lo sopporti a questo punto del gioco ha più senso di un Pierpaolo che non esprime una sua opinio… - Gaia__09 : RT @vincycernic95: Zelletta nonostante non lo sopporti a questo punto del gioco ha più senso di un Pierpaolo che non esprime una sua opinio… - Agenzia_Italia : Punto d'oro a Bruges per la Lazio mentre delude la Juve con il Barcellona - vincycernic95 : Zelletta nonostante non lo sopporti a questo punto del gioco ha più senso di un Pierpaolo che non esprime una sua o… - laziolibera : Champions League, Bruges-Lazio 1-1: Correa regala a Inzaghi un punto d'oro -