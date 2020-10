Puglia verso la chiusura delle scuole dopo l’annuncio in diretta tv di Emiliano

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) BARI – "Al momento non mi è giunta alcuna comunicazione ufficiale". Cosi' alla Dire Annamaria Cammalleri, direttrice dell'ufficio scolastico regionale della Puglia, commenta l'annuncio della chiusura delle scuole pugliesi, con esclusione delle scuole dell'infanzia, per la didattica in presenza fatto in diretta a Sky dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.