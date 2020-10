Psg, primo gol in Champions League per Kean: è 1-0 (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ci pensa Moise Kean a sbloccare il risultato di Basaksehir-Psg, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. E il primo gol nella principale competizione europea è pesantissimo per l’ex attaccante di Juventus ed Everton che ha sfruttato nel migliore dei modi un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Mbappé. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ci pensa Moisea sbloccare il risultato di Basaksehir-Psg, match della seconda giornata della fase a gironi di. E ilgol nella principale competizione europea è pesantissimo per l’ex attaccante di Juventus ed Everton che ha sfruttato nel migliore dei modi un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Mbappé.

not_Jaywilliams : #Kean è un #Okaka con le treccine e la professionalità del primo #Balotelli. Tra dieci anni lo ritroviamo al #Gfvip #Psg #ChampionsLeague - rafaiowa92 : @ilyatopper Lo que si es primo carnal del presidente del PSG. - V__FUT : #Mbappe è il primo giocatore che potrebbe uscire nella squadra della settimana, con una doppietta nella vittoria de… - Bertolca10 : Vittoria 4-0 per il PSG di Tuchel contro il Digione. Doppietta nel primo tempo per #Kean e nella ripresa di Mbappé.… - sportli26181512 : Kean show: doppietta contro il Dijon alla seconda da titolare con il PSG: Primo tempo da sogno per l'ex attaccante… -