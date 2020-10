Psg | ora Icardi trema | Moise Kean sarà il titolare?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per un italiano che sbaglia un rigore, ce n’è uno che si gode la prima doppietta in Champions League. E per un azzurro che segna due gol, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano che deve quantomeno iniziare a guardare la concorrenza in un modo più agguerrito. Si parla ovviamente di Jorginho, autore di un penalty sbagliato in avvio di gioco contro l’Istanbul Basaksehir in Champions League e di, autore dei due gol decisivi per la vittoria dei parigini. La vecchia conoscenza del calcio italiano è invece Mauroche oggi appare quantomeno meno certo di un posto da, quando tornerà dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo. Questo perché l’azzurro sembra davvero un altro rispetto alla copia sbiadita in Premier ...