PSG, infortunio Neymar: il brasiliano si fa male contro il Basaksehir (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Neymar si è infortunato durato Basaksehir-PSG Brutte notizie per il PSG e i suoi tifosi. Durante la partita di Champions League contro il Basaksehir, infatti, Neymar è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel primo tempo a causa di un infortunio. Il brasiliano, dopo aver provato a stringere i denti, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema all'adduttore sinistro. L'allenatore dei parigini Tuchel ha poi sostituito Neymar al 26′ con Sarabia.

