PS5 potrebbe non essere disponibile per tutti il giorno del lancio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il boss di PlayStation Jim Ryan avverte che PS5 potrebbe essere difficile da trovare al lancio, a causa dei numeri di pre-ordine elevatissimi che indicano un interesse ancora maggiore di quanto Sony si potesse aspettare.Ryan ha offerto alcune nuove informazioni sulla situazione del lancio di PS5 in una recente intervista con Reuters. Il dirigente ha rivelato che ci sono stati più preordini per PS5 nelle prime 12 ore di disponibilità rispetto a quelli per PS4 nelle prime 12 settimane. "Può darsi che non tutti coloro che vogliono acquistare una PS5 il giorno del lancio saranno in grado di trovarne una", ha detto Ryan. Tuttavia, ha notato che Sony sta "lavorando il più duramente possibile" per fornire sistemi sufficienti per gli acquirenti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il boss di PlayStation Jim Ryan avverte che PS5difficile da trovare al, a causa dei numeri di pre-ordine elevatissimi che indicano un interesse ancora maggiore di quanto Sony si potesse aspettare.Ryan ha offerto alcune nuove informazioni sulla situazione deldi PS5 in una recente intervista con Reuters. Il dirigente ha rivelato che ci sono stati più preordini per PS5 nelle prime 12 ore di disponibilità rispetto a quelli per PS4 nelle prime 12 settimane. "Può darsi che noncoloro che vogliono acquistare una PS5 ildelsaranno in grado di trovarne una", ha detto Ryan. Tuttavia, ha notato che Sony sta "lavorando il più duramente possibile" per fornire sistemi sufficienti per gli acquirenti ...

Eurogamer_it : #PS5 domanda elevatissima: la console potrebbe non essere disponibile per tutti il giorno del lancio. - infoitscienza : PS5 e la tegola Coronavirus: potrebbe non essere acquistabile nei negozi - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #PS5 potrebbe non essere acquistabile nei negozi causa #Coronavirus. - Eurogamer_it : #PS5 potrebbe non essere acquistabile nei negozi causa #Coronavirus. -