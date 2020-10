PS5 | Come richiedere l’adattatore PSVR GRATIS e quali sono i giochi compatibili con il Dual Sense

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) PS5 è alle porte, quest’oggi vogliamo condividere con voi non solo la lista di tutti icon le nuove funzionalità del, ma anchefare perun adattatore per l’uso del Playstation VR su PS5 a costo zero. Avete già saputo della Nuova App Playstation per Android e iOS? Icon ildi PS5 Iniziamo dalla lista deiche sfrutteranno al meglio ile le sue funzioni: Astro’s PlayroomAvengersNBA 2K21The Pathless –Marvel’s Spider-Man RemasteredDevil May Cry 5 Special EditionOddworld: SoulstormCall of Duty: Black Ops Cold ...