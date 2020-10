“Pronto Soccorso Sacco di Milano vuoto e zero ambulanze Covid”: figuraccia per la negazionista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sta diventando virale oggi 28 ottobre un video registrato direttamente al Pronto Soccorso Sacco di Milano, con cui la ragazza che in molti definiscono “negazionista” vuole evidenziare come la struttura sia vuota, senza riscontrare alcun flusso di ambulanze per Covid. Una situazione molto chiara dal suo punto di vista ed utile per sottolineare come alcuni addetti ai lavori in ambito sanitario e giornalistico siano facendo “terrorismo“. Uno di quei termini utilizzati ed abusati da chi la pensa come lei. Pronto Soccorso Sacco di Milano vuoto e senza ambulanze: un video senza senso Ci sono molte ragioni per etichettare il video in questione del tutto privo di senso. Parlare di Pronto ... Leggi su bufale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sta diventando virale oggi 28 ottobre un video registrato direttamente al Prontodi, con cui la ragazza che in molti definiscono “” vuole evidenziare come la struttura sia vuota, senza riscontrare alcun flusso diper Covid. Una situazione molto chiara dal suo punto di vista ed utile per sottolineare come alcuni addetti ai lavori in ambito sanitario e giornalistico siano facendo “terrorismo“. Uno di quei termini utilizzati ed abusati da chi la pensa come lei. Prontodie senza: un video senza senso Ci sono molte ragioni per etichettare il video in questione del tutto privo di senso. Parlare di Pronto ...

matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei pazienti è un codice verde. Non c'è il disastro' - WRicciardi : 'Vicini al collasso. Lockdown necessario'. L'appello dei pronto soccorso lombardi - 06766f4b2ea845b : RT @RadioSavana: Ospedale di Montebelluna (Treviso) vuoto, pronto soccorso vuoto, ambulanze ferme. #Lockdown #RadioSavana - AnnaLau62493513 : RT @RadioSavana: Testimonianza clamorosa, da ascoltare: 'Ospedale Sacco di Milano vuoto, pronto soccorso vuoto, padiglione per farsi il tam… -

