Pronto soccorso pieni. In Lombardia il lockdown è ormai inevitabile. Ricciardi: situazione fuori controllo. Ma Fontana esclude la serrata (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A lanciare il drastico ammonimento è Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 per i reparti dei Pronto soccorso lombardi: alla luce della crescita esponenziale della curva dei contagi, “l’unica cosa che si può fare è chiudere tutto, un lockdown a livello nazionale. La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, non solo in Lombardia, ma ovunque a livello nazionale”. E spiega che “Se vogliamo fermare l’epidemia ora è il momento di chiudere tutto, non c’è altra strada. Se si fosse fatto qualcosa prima, quando lo si doveva fare, si sarebbero potute prendere misure più soft, ma ora non si può più e le misure prese dal Governo sono troppo blande. Non servono a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A lanciare il drastico ammonimento è Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 per i reparti deilombardi: alla luce della crescita esponenziale della curva dei contagi, “l’unica cosa che si può fare è chiudere tutto, una livello nazionale. Laneiè drammatica, non solo in, ma ovunque a livello nazionale”. E spiega che “Se vogliamo fermare l’epidemia ora è il momento di chiudere tutto, non c’è altra strada. Se si fosse fatto qualcosa prima, quando lo si doveva fare, si sarebbero potute prendere misure più soft, ma ora non si può più e le misure prese dal Governo sono troppo blande. Non servono a ...

matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - WRicciardi : 'Vicini al collasso. Lockdown necessario'. L'appello dei pronto soccorso lombardi - reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - mosllerdd : RT @mosllerdd: @Cartabellotta ma lo hanno capito che il nemico è il virus, che i casi sono dilaganti, i pronto soccorso allo stremo come i… - destra_italia : RT @noitre32: I pronto soccorso sono affollati Adesso Zangrillo svela la verità -