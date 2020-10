“Pronto soccorso lombardi al collasso? Tutto sotto controllo”. Fontana respinge gli allarmismi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott – Attilio Fontana torna a respingere gli allarmismi di alcuni giornali che parlano di pronto soccorso addirittura al collasso, confermando che la situazione in lombardia “è sotto controllo”. Il governatore poi rivolge un appello ai cittadini: “Prima di andare al pronto soccorso si rivolgano al loro medico di base, perché la notizia che arriva da molti presidi è proprio che molte persone entrano al pronto soccorso senza che sia necessario“. In collegamento su RaiNews24, Fontana chiarisce anche che non è vero che i numeri attuali dell’epidemia siano paragonabili a quelli della scorsa primavera. “Non bisogna mai dimenticare il numero dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott – Attiliotorna are glidi alcuni giornali che parlano di prontoaddirittura al, confermando che la situazione ina “ècontrollo”. Il governatore poi rivolge un appello ai cittadini: “Prima di andare al prontosi rivolgano al loro medico di base, perché la notizia che arriva da molti presidi è proprio che molte persone entrano al prontosenza che sia necessario“. In collegamento su RaiNews24,chiarisce anche che non è vero che i numeri attuali dell’epidemia siano paragonabili a quelli della scorsa primavera. “Non bisogna mai dimenticare il numero dei ...

matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - WRicciardi : 'Vicini al collasso. Lockdown necessario'. L'appello dei pronto soccorso lombardi - reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - MaurizioARicci : RT @danielhazan: Media di Cairo & Affini, Lodkdowners assortiti, professorini dei numeri, assumetevi la responsabilità dell'intasamento dei… - giusmansi : RT @andiamoviaora: Cosa fare? Combatterli con le loro stesse armi; filmare i pronto soccorso degli ospedali, ovunque in Italia. Cercare di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pronto soccorso Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera