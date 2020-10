Probabili formazioni Roma-Cska Sofia, Europa League 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Roma-Cska Sofia, match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2020/2021. I giallorossi vogliono confermarsi in vetta al gruppo A ma contro i modesti bulgari dovranno farlo con una formazione rimaneggiata per via della decisione di Paulo Fonseca di effettuare un po’ di turnover. Dzeko si accomoda in panchina e sarà la prima da titolare per Borja Mayoral, mentre a centrocampo Cristante e Villar dovrebbero far rifiatare Pellegrini e Veretout. In porta torna Pau Lopez. Tra gli ospiti occhio a Sowe, bomber di razza, e alla velocità nello stretto di Keita. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici per l’incontro in programma alle ore 21 di giovedì 29 ottobre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. I giallorossi vogliono confermarsi in vetta al gruppo A ma contro i modesti bulgari dovranno farlo con una formazione rimaneggiata per via della decisione di Paulo Fonseca di effettuare un po’ di turnover. Dzeko si accomoda in panchina e sarà la prima da titolare per Borja Mayoral, mentre a centrocampo Cristante e Villar dovrebbero far rifiatare Pellegrini e Veretout. In porta torna Pau Lopez. Tra gli ospiti occhio a Sowe, bomber di razza, e alla velocità nello stretto di Keita. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici per l’incontro in programma alle ore 21 di giovedì 29 ottobre ...

TUTTOB1 : Coppa Italia, Udinese-Vicenza: le probabili formazioni - TuttoFanta : ?? #PARMA: oltre #Inglese tornano a disposizione #Dezi, #Scozzarella e #Valenti. ?? - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #RealMadrid-#Huesca - sowmyasofia : Inter, vincere contro il Parma per dimenticare le nefandezze in Champions - infoitsport : Coppa Italia, Torino-Lecce: probabili formazioni e dove vederla in TV -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Benevento-Empoli: le probabili formazioni PianetaEmpoli.it Anversa-Tottenham pronostico e streaming gratis: la gara in Diretta LIVE Hesgoal

Anversa e Tottenham in campo per la seconda giornata di Europa League: pronostico, probabili formazioni, come seguire il match in diretta tv e in streaming gratis Sfida ai vertici fra Anversa e ...

Diretta Coppa Italia dalle 14, probabili formazioni. Dove vederla in tv

Segui live su www.corrieredellosport.it le gare del terzo turno. Si parte alle 14, con Torino-Lecce , Rai Sport,, alle 14.30 avanti con Cagliari - Cremonese . Alle 15 Cosenza - Monopoli e Cittadella - ...

Anversa e Tottenham in campo per la seconda giornata di Europa League: pronostico, probabili formazioni, come seguire il match in diretta tv e in streaming gratis Sfida ai vertici fra Anversa e ...Segui live su www.corrieredellosport.it le gare del terzo turno. Si parte alle 14, con Torino-Lecce , Rai Sport,, alle 14.30 avanti con Cagliari - Cremonese . Alle 15 Cosenza - Monopoli e Cittadella - ...