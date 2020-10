Primo ciak per ‘Nudes’, serie tv sul revenge porn di Laura Luchetti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Sono iniziate a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna le riprese della serie ‘Nudes’, primo progetto televisivo di Laura Luchetti (regista di ‘Fiore Gemello’) e remake italiano del teen drama norvegese omonimo, prodotto in collaborazione con Rai Fiction per Rai Play, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.DI COSA PARLA ‘NUDES’ Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Sono iniziate a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna le riprese della serie ‘Nudes’, primo progetto televisivo di Laura Luchetti (regista di ‘Fiore Gemello’) e remake italiano del teen drama norvegese omonimo, prodotto in collaborazione con Rai Fiction per Rai Play, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.DI COSA PARLA ‘NUDES’

Ultime Notizie dalla rete : Primo ciak Primo ciak di “Mancino naturale” con Claudia Gerini: il film sul mito di Paolo Rossi Il Giornale di Vicenza Nudes, al via le riprese in Emilia-Romagna della serie diretta da Laura Luchetti

Distribuita da Wild Bunch TV, la serie originale è già stata venduta in molti Paesi tra i quali il Regno Unito, dove BBC3, per la prima volta, ha mostrato interesse nei confronti di un prodotto non in ...

Christian Bale a Sidney per le riprese di Thor: Love and Thunder

L'attore Christian Bale è volato a Sidney in vista delle riprese di Thor: Love and Thunder, ora inizierà periodo di preparazione al primo ciak.

