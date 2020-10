Power Rangers | lo sceneggiatore della serie tv Titans scriverà il reboot

Leggi su cineblog

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) A seguitorecente notizia dello sviluppo di un nuovo universo cinematografico e televisivo condiviso dei, il sito Deadline riporta che eOne e Hasbro hanno reclutato Bryan Edward Hill per scrivere il nuovocinematografico del franchise, che arriverà dopo il tentativo fallito del 2017, all’epoca diretto dal regista di Project Almanac – Benvenuti a ieri. Bryan Edward Hill autore per letve Ash vs. Evil Dead scriverà il nuovodiretto da Jonathan Entwistle (I Am Not Okay With This di Netflix) a cui è affidato anche il compito di sviluppare il nuovo universo condiviso. Il franchisenasce cometv live-action negli anni ...