Poste | Corte di Giustizia Ue riconosce natura giuridica di impresa pubblica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Ladidell’Unione Europea, con sentenza del 28 ottobre 2020, ha stabilito cheItaliane riveste la qualità die non di organismo di diritto pubblico”. Lo rende notoItaliane in una nota, dove spiega che “pronunciandosi su una questione pregiudiziale rimessa dal giudice nazionale (Tar Lazio) relativa alladiItaliane, ed in particolare se la stessa dovesse essere considerata organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, laUE, recependo la tesi di, ha concluso che è confermata ladi...