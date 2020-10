Poste, arriva a Napoli il nuovo gestore delle attese. Aumentano i servizi disponibili tramite il telefonino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua lo sviluppo digitale di tutti gli Uffici postali del territorio. Poste italiane ha infatti installato negli uffici postali di Acerra succursale 3, Cardito succursale 1, Scisciano e Piazzolla in provincia di Napoli il nuovo gestore delle attese, un innovativo totem touch screen dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico che consente non solo di selezionare l’operazione da effettuare in base alle proprie necessità, ma anche di prenotare il proprio ticket pur non essendo fisicamente in ufficio, tramite l’applicazione “Ufficio Postale”, disponibile per smartphone e tablet (iOS e Android) e attraverso il numero WhatsApp 371500371, da memorizzare sul proprio cellulare. Il nuovo sistema, interamente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua lo sviluppo digitale di tutti gli Uffici postali del territorio.italiane ha infatti installato negli uffici postali di Acerra succursale 3, Cardito succursale 1, Scisciano e Piazzolla in provincia diil, un innovativo totem touch screen dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico che consente non solo di selezionare l’operazione da effettuare in base alle proprie necessità, ma anche di prenotare il proprio ticket pur non essendo fisicamente in ufficio,l’applicazione “Ufficio Postale”, disponibile per smartphone e tablet (iOS e Android) e attraverso il numero WhatsApp 371500371, da memorizzare sul proprio cellulare. Ilsistema, interamente ...

