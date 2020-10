Positivi si allontanano da casa, 5 denunciati (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 412 le persone che sono state controllate ieri dalle forze dell’ordine tra Trieste e provincia nell’ambito dei monitoraggi contro la diffusione del Covid-19, e cinque di queste sono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. Lo rende noto la Prefettura nella quotidiana comunicazione. Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 412 le persone che sono state controllate ieri dalle forze dell’ordine tra Trieste e provincia nell’ambito dei monitoraggi contro la diffusione del Covid-19, e cinque di queste sono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. Lo rende noto la Prefettura nella quotidiana comunicazione.

