Porsche Cayenne - Con l' aggiornamento la gamma E-Hybrid adotta batterie più capienti

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con il Model Year 2021, laE-dellaporterà in dote una batteria; capiente, che, secondo la Casa, andrà di conseguenza a migliorare l'autonomia in modalità elettrica della vettura del 30%. L'del modello, infatti, vede il vecchio accumulatore da 14,9 kWh sostituito da uno nuovo da 17,9 kWh, come già accaduto in precedenza con il restyling della Panamera.Fino a 56 km a batteria. LaE-da 462 CV dovrebbe dunque ora garantire percorrenze fino a 56 km in modalità a zero emissioni nel ciclo Wltp, con un consumo medio combinato di 2,4-2,5 l/100 km e 56-58 g/km di emissioni CO2. LaTurbo S E-da 680 CV, ...