PlayStation Plus di novembre: oltre a Bugsnax ecco quali sono gli altri giochi annunciati (Di mercoledì 28 ottobre 2020) PlayStation ha annunciato quali saranno i giochi in arrivo a novembre per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Sappiamo già che uno di questi è Bugsnax che sarà un titolo di lancio per PS5, ma oltre a lui ci saranno anche altri due giochi disponibili: ecco quali.La Terra di Mezzo: L'Ombra della GuerraAmbientato tra gli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra vi invita ancora una volta nell'iconico mondo di maghi, orchi ed elfi di JRR Tolkien. Forgiate il vostro esercito, conquistate fortezze e dominate Mordor dall'interno. Scoprite come il Sistema Nemesis crea storie personali uniche con ogni nemico e seguace, e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha annunciatosaranno iin arrivo aper tutti gli abbonati a. Sappiamo già che uno di questi èche sarà un titolo di lancio per PS5, maa lui ci saranno ancheduedisponibili:.La Terra di Mezzo: L'Ombra della GuerraAmbientato tra gli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra vi invita ancora una volta nell'iconico mondo di maghi, orchi ed elfi di JRR Tolkien. Forgiate il vostro esercito, conquistate fortezze e dominate Mordor dall'interno. Scoprite come il Sistema Nemesis crea storie personali uniche con ogni nemico e seguace, e ...

