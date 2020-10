Pjanic: “Oggi abbiamo meritato, auguro alla Juve tutto il meglio” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la vittoria contro la sua ex Juve, Miralem Pjanic ha commentato il 2-0 del Barcellona ai microfoni di Mediaset: “Non siamo stati troppo forti per la Juve, è stata una partita complicata e dura ma abbiamo meritato questa vittoria contro un grande avversario. Sono felice di essere tornato e aver ritrovato degli amici. Si sono sfidate due squadre forti, sicuramente oggi abbiamo meritato più di loro. abbiamo disputato una buona partita in tutti i reparti. E’ stato duro lasciare Torino, auguro alla Juve tutto il meglio, spero possano vincere nuovamente lo scudetto.” Foto: twitter Barcellona L'articolo Pjanic: “Oggi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la vittoria contro la sua ex, Miralemha commentato il 2-0 del Barcellona ai microfoni di Mediaset: “Non siamo stati troppo forti per la, è stata una partita complicata e dura maquesta vittoria contro un grande avversario. Sono felice di essere tornato e aver ritrovato degli amici. Si sono sfidate due squadre forti, sicuramente oggipiù di loro.disputato una buona partita in tutti i reparti. E’ stato duro lasciare Torino,il meglio, spero possano vincere nuovamente lo scudetto.” Foto: twitter Barcellona L'articolo: “Oggi ...

