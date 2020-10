Più Europa, il neo consigliere regionale Frezza lascia la vice presidenza di via Verdi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attraverso una nota ufficiale il neo consigliere regionale di Più Europa, Fulvio Frezza, annuncia le sue dimissioni dal ruolo di vice presidente del consiglio comunale di Napoli. “Lunedì si è insediato il nuovo Consiglio regionale della Campania, di cui faccio parte in rappresentanza di Più Europa e nel quale sono stato eletto nell’ufficio di presidenza, come segretario d’aula. Il mio impegno quotidiano per i piccoli e grandi problemi della città di Napoli non è mai venuto meno e non verrà meno oggi, ma è tempo per me di assumere una decisione importante. L’ho comunicata al sindaco De Magistris: mi dimetto da vicepresidente del Consiglio Comunale, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attraverso una nota ufficiale il neodi Più, Fulvio, annuncia le sue dimissioni dal ruolo dipresidente del consiglio comunale di Napoli. “Lunedì si è insediato il nuovo Consigliodella Campania, di cui faccio parte in rappresentanza di Piùe nel quale sono stato eletto nell’ufficio di, come segretario d’aula. Il mio impegno quotidiano per i piccoli e grandi problemi della città di Napoli non è mai venuto meno e non verrà meno oggi, ma è tempo per me di assumere una decisione importante. L’ho comunicata al sindaco De Magistris: mi dimetto dapresidente del Consiglio Comunale, ...

gualtierieurope : L’Italia riceve da @EU_Commission 10 MLD del programma #SURE. Prima parte dei 27,4 di prestiti previsti, il maggior… - Avvenire_Nei : Lettera all'Europa. Il Papa: ruolo dell’Europa ancor più rilevante al tempo del Covid - Mov5Stelle : Dal mondo giungono notizie tragiche con i contagi che superano i 43 milioni. Il virus corre e si diffonde in un'E… - ledfloydroses : @h2s0o011 esatto! il periodo medievale è super interessante, sarebbe bello poter fare un viaggio nel tempo! anch'io… - artvworld : @gxallavichx l'Inter non capisce che ha uno dei centrocampisti più forti d'Europa in rosa, ma è relegato in panchin… -

Ultime Notizie dalla rete : Più Europa Goodwood 2013 | auto storiche | prototipi autoblog.it