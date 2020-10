Pioli | “Ibra vuole giocare sempre | ma con lo Sparta Praga farò qualche cambio Dalot titolare”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il tecnico del Milan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con lo. Queste le aprole di: “Non mi piace parlare di turnover, schiererò la formazione che riterrò più pronta per affrontare questo impegno. Farò sicuramentedi formazione, perchè in tanti hanno giocato praticamente, valuto una gara di riposo per Theo Hernandez e Kessie. Ibra? Lui vorrebbe, se glielo chiedo mi rispondedi sì. Però sta a me valutare, lui hagrande voglia, come il resto della squadra. Domani vogliamo dare il nostro meglio, ma dovrò fare delle valutazioni anche in vista ...