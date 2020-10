Pesca illegale. Così gli Usa vogliono fermare la Cina (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una settimana fa il Consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Robert O’Brien, ha annunciato che presto unità della Guardia costiera saranno dispiegate nel Pacifico per controllare le attività di Pesca cinesi. Si tratta dei Fast Response Cutters, barche agili e veloci armate con un cannone automatico con 3km di raggio e quattro mitragliatrici manuali. Sono perfette per intercettare pescherecci che operano in maniera scorretta, sia in termini geografici (Pescano in acque vietate o in Zee di altri Paesi) o con metodi illeciti (le raccolte dopo aver fatto esplodere cariche di dinamite in acqua) o ancora Pescano specie protette. L’annuncio di O’Brien è passato in secondo piano tra il rumore del rush finale per le presidenziali, ma è un altro tassello del confronto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una settimana fa il Consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Robert O’Brien, ha annunciato che presto unità della Guardia costiera saranno dispiegate nel Pacifico per controllare le attività dicinesi. Si tratta dei Fast Response Cutters, barche agili e veloci armate con un cannone automatico con 3km di raggio e quattro mitragliatrici manuali. Sono perfette per intercettare pescherecci che operano in maniera scorretta, sia in termini geografici (no in acque vietate o in Zee di altri Paesi) o con metodi illeciti (le raccolte dopo aver fatto esplodere cariche di dinamite in acqua) o ancorano specie protette. L’annuncio di O’Brien è passato in secondo piano tra il rumore del rush finale per le presidenziali, ma è un altro tassello del confronto ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesca illegale Pesca illegale, minacce all'Ong Sea Shepherd | Il ministro Costa: "Il bracconaggio va annientato" TGCOM pesca nave

Sotto minaccia. Il presidente di Sea Sheperd Italia, Andrea Morelli, denuncia che l'equipaggio della nave Conrad, in attività al largo della Sicilia per fermare sistemi di pesca illegali, ha su ... [ ...

GUARDIA COSTIERA:CONTROLLI LUNGO LA FILIERA DELLA PESCA A BRINDISI, SEQUESTRO DI FRUTTI DI MARE PRIVI DI TRACCIABILITA’.

Si coglie l’occasione per ribadire che i prodotti ittici privi di tracciabilità, spesso provenienti dalla pesca illegale, non forniscono alcuna garanzia circa provenienza e modalità di conservazione, ...

