Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto | muore ragazzo di 35 anni

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Undi 35è rimasto vittima di un incidente stradale inconsumatosi ieri sera a Ferno, in provincia di Varese. Dramma nella serata di ieri a Ferno, comune in provincia di Varese, dove undi 35ha perso la vita in un incidente stradale. Il 35, stando alle prime informazioni, … L'articoloilsull’asfalto:di 35proviene da YesLife.it.

RomaToday

Incidente stradale a Ferno, in provincia di Varese. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere caduto sull'asfalto con la sua moto ...