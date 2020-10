Perché Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno litigato? Svelato il motivo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giulia Salemi dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip in queste settimane. Dopo l’improvviso “stop” causa Covid di Selvaggia Roma e tutte le precauzioni del caso, la persiana power sta per incontrarsi con Tommaso Zorzi. Tra di loro, come svela Chi Magazine, il rapporto si sarebbe raffreddato per un motivo ben preciso. Ecco perché... L'articolo Perché Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno litigato? Svelato il motivo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 ottobre 2020)dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip in queste settimane. Dopo l’improvviso “stop” causa Covid di Selvaggia Roma e tutte le precauzioni del caso, la persiana power sta per incontrarsi con. Tra di loro, come svela Chi Magazine, il rapporto si sarebbe raffreddato per unben preciso. Ecco perché... L'articolo Perchéilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

