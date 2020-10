Pensioni, bonus 155 euro: cos’è e a chi spetta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dicembre si avvicina e con esso la possibilità di riscuotere la tanto attesa tredicesima. Ma per chi è in pensione c’è il bonus 155 euro, un contributo in più che però non tocca a tutti. Cos’è il bonus 155 euro e soprattutto chi ha diritto a riscuoterlo? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito per non arrivare del tutto impreparati al pagamento della pensione di dicembre che, per molti, potrebbe essere leggermente più cospicua del solito. Pensioni ultime notizie, bonus 155 euro: cos’è Il bonus 155 euro è quello previsto insieme alla tredicesima per il mese di dicembre. Secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 2001, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dicembre si avvicina e con esso la possibilità di riscuotere la tanto attesa tredicesima. Ma per chi è in pensione c’è il155, un contributo in più che però non tocca a tutti. Cos’è il155e soprattutto chi ha diritto a riscuoterlo? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito per non arrivare del tutto impreparati al pagamento della pensione di dicembre che, per molti, potrebbe essere leggermente più cospicua del solito.ultime notizie,155: cos’è Il155è quello previsto insieme alla tredicesima per il mese di dicembre. Secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 2001, ...

