Paura a Napoli, crolla l'ex fabbrica occupata da clochard: si cercano dispersi

L'ex fabbrica Corradini è parzialmente è crollata a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Si tratta di un edificio abbandonato a ormai vent'anni, situato in via Innominata, e utilizzato da persone senza fissa dimora.

A darne notizia è Il Mattino. Sul posto ci sono vigili del fuoco e forze dell'ordine che stanno cercando eventuali dispersi sotto le macerie.

I ristoratori a Napoli: la gente ha paura di noi, siamo "untori"

A Piazza Affari le minacce di lockdown colpiscono duramente tutto il listino

Giornata di forti vendite sui listini del Vecchio Continente, pesano le paure per i nuovi contagi da coronavirus e le nuove misure di restrizioni. Wall Street apre in rosso (-2%) ...

L'Italia si ribella a Conte: bar, palestre e cinema sfidano il Dpcm e restano aperti

Da Torino, Napoli, Pesaro passando per Milano sono tanti i ristoratori, commercianti, liberi professionisti, gestori di palestre che scendono in piazza per esprimere il loro malcontento. Una paura che ...

Giornata di forti vendite sui listini del Vecchio Continente, pesano le paure per i nuovi contagi da coronavirus e le nuove misure di restrizioni. Wall Street apre in rosso (-2%) ...

Da Torino, Napoli, Pesaro passando per Milano sono tanti i ristoratori, commercianti, liberi professionisti, gestori di palestre che scendono in piazza per esprimere il loro malcontento. Una paura che ...