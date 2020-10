Patrizia De Blanck: “Si sparasse così ha finito di rompere i coglio***”. La frase che supera il limite (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa edizione del Grande Fratello Vip, non diversamente dalle altre, contiene un alto tasso di frasi e reazioni violente. Ed ecco che su Twitter/change.org è partita una petizione per eliminare la contessa De Blanck. Durante un gioco di “Halloween”, Tommaso Zorzi ha indossato un cappello da strega, come suggerito dagli autori e ha poi chiesto: “Cosa devo fare?”. A quel punto la De Blanck avrebbe detto “Sparati“, più di una volta. Tommaso è rimasto basito e la contessa si è allora scusata dicendo di essere nervosa. Poco dopo però ha ripetuto a Stefania Orlando: “Hai rotto il caz*o. Già sono incaz**a nera per la storia della stanza, tu capisci con tutta sta roba? Se sparasse così almeno smette di rompere i coglioni“. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa edizione del Grande Fratello Vip, non diversamente dalle altre, contiene un alto tasso di frasi e reazioni violente. Ed ecco che su Twitter/change.org è partita una petizione per eliminare la contessa De. Durante un gioco di “Halloween”, Tommaso Zorzi ha indossato un cappello da strega, come suggerito dagli autori e ha poi chiesto: “Cosa devo fare?”. A quel punto la Deavrebbe detto “Sparati“, più di una volta. Tommaso è rimasto basito e la contessa si è allora scusata dicendo di essere nervosa. Poco dopo però ha ripetuto a Stefania Orlando: “Hai rotto il caz*o. Già sono incaz**a nera per la storia della stanza, tu capisci con tutta sta roba? Secosì almeno smette dii coglioni“. Le ...

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - Luca_zone : RT @_Simonito_: Per non dimenticare La cattiveria della contessa Patrizia De Blanck e l' epico sfogo di @vladiluxuria dall' Isola dei famo… - FQMagazineit : Patrizia De Blanck: “Si sparasse così ha finito di rompere i coglio***”. La frase che supera il limite - clikservernet : Patrizia De Blanck: “Si sparasse così ha finito di rompere i coglio***”. La frase che supera il limite - soloversacexme : RT @_Simonito_: Per non dimenticare La cattiveria della contessa Patrizia De Blanck e l' epico sfogo di @vladiluxuria dall' Isola dei famo… -