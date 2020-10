Parma-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parma-Pescara è una sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Alla stadio Tardini si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e gli abruzzesi, che sono reduci dalla vincente lotteria ai rigori contro il San Nicolò Notaresco. La vincente sfiderà al quarto turno la vincente di Monopoli-Cosenza. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 di mercoledì 28 ottobre, diretta tv non prevista e di conseguenza neanche la trasmissione in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Alla stadio Tardini si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e gli abruzzesi, che sono reduci dalla vincente lotteria ai rigori contro il San Nicolò Notaresco. La vincente sfiderà al quartola vincente di Monopoli-Cosenza. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 di mercoledì 28 ottobre,tv non prevista e di conseguenza neanche la trasmissione in ...

sportface2016 : #CoppaItalia Parma-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno - parmagiani_id : (ParmaLive) Laga Parma-Pescara, skuat Liverani: Cornelius dan Gervinho istirahat, Inglese masuk list. Portieri: Co… - TUTTOB1 : Pescara: i convocati contro il Parma - PARMAgiani : Squad List Fabio Liverani untuk Parma Calcio 1913 (Vs Pescara) Di #CoppaItalia. Lautaro Valenti, Roberto Inglese,… - ParmaLiveTweet : Verso Parma-Pescara: spazio alle seconde linee, torna Inglese in attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Pescara Diretta Parma - Pescara, 28-10-2020 00:00, Coppa Italia 2020 giornata 3, La Repubblica La Repubblica Parma-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021

Parma-Pescara è una sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Alla stadio ...

Torna la Coppa Italia: Parma col Pescara per passare il turno

Vota! Torna la Coppa Italia: Parma col Pescara per passare il turno. Spazio alle seconde linee ma col chiaro obiettivo di passare il terzo turno di Coppa Italia. Al Tardini arriva ...

Parma-Pescara è una sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Alla stadio ...Vota! Torna la Coppa Italia: Parma col Pescara per passare il turno. Spazio alle seconde linee ma col chiaro obiettivo di passare il terzo turno di Coppa Italia. Al Tardini arriva ...