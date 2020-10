Parma, Liverani: «Stiamo crescendo nell’atteggiamento» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fabio Liverani ha parlato dopo Parma-Pescara di Coppa Italia Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di Coppa Italia vinta 3-1 contro il Pescara. «Lo spirito di squadra sta crescendo e la cosa più bella sono l’atteggiamento e la serietà con cui abbiamo affrontato questa partita, che poteva essere presa sotto gamba. La cosa migliore è questa, e questo mi è piaciuto. Tanti ragazzi che giocavano per la prima volta hanno fatto vedere buone cose, le risposte sono state positive e anche da qualche giovane che sapevamo potesse essere buono. Tempo? Come ho detto spero di poter lavorare un mese con la rosa al completo. Se superiamo questo periodo, penso che la squadra possa trovare quelle idee che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fabioha parlato dopo-Pescara di Coppa Italia Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di Coppa Italia vinta 3-1 contro il Pescara. «Lo spirito di squadra stae la cosa più bella sono l’atteggiamento e la serietà con cui abbiamo affrontato questa partita, che poteva essere presa sotto gamba. La cosa migliore è questa, e questo mi è piaciuto. Tanti ragazzi che giocavano per la prima volta hanno fatto vedere buone cose, le risposte sono state positive e anche da qualche giovane che sapevamo potesse essere buono. Tempo? Come ho detto spero di poter lavorare un mese con la rosa al completo. Se superiamo questo periodo, penso che la squadra possa trovare quelle idee che ...

