“Pareti blu” è il nuovo singolo dei Capitolo21 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Pareti blu” è il nuovo singolo dei Capitolo21 disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali. Online anche il videoclip Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “PARETI BLU”, nuovo singolo del duo Capitolo21. Ci sono le nostre stranezze, i nostri incidenti di percorso, lo sguardo che rivolgiamo a ciò che… L'articolo “Pareti blu” è il nuovo singolo dei Capitolo21 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Pareti blu” è ildeidisponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali. Online anche il videoclip Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “PARETI BLU”,del duo. Ci sono le nostre stranezze, i nostri incidenti di percorso, lo sguardo che rivolgiamo a ciò che… L'articolo “Pareti blu” è ildeiCorriere Nazionale.

fumoffus : @cathomeless13 HO CHIUSO IL CIELO NELLA STANZA, HO LE PARETI BLU. - matsuteia : RT @wordsandmore1: ?@RedBlueMusic – @CAPITOLO21 - Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming #Paretiblu, n… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ?@RedBlueMusic – @CAPITOLO21 - Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming #Paretiblu, n… - wordsandmore1 : ?@RedBlueMusic – @CAPITOLO21 - Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming… - nonlosoaiut : ho chiuso il cielo nella stanza ho le pareti blu -