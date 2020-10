Palermo-Viterbese | l’ultima parola spetta alla Lega Serie C | il calendario rischia di diventare un rebus

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Domani niente match contro il Potenza mentre sulla partita con ladeciderà nelle prossime ore ladiC".Scrive così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i riflettori sulla situazione Coronavirus in casa rosanero. L’ultimo giro di tamponi effettuato nella giornata ieri non ha portatoluce nuovi casi di Covid-19 rispetto ai diciannove complessivi accertati e comunicati nei giorni scorsi, dunque, dopo l’incremento del numero di positivi sembra arrestarsi la diffusione del contagio fra i rosanero. Anche se "nell’immediato la situazione non cambierà più di tanto: almeno fino al 30 ottobre i primi nove calciatori trovati positivi e l’allenatore Boscaglia saranno vincolati al rispetto dell’isolamento e dopo i dieci giorni ...