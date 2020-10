Pagelle Juventus Barcellona, deludono Dybala e Kulusevski: bene Morata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pagelle Juventus Barcellona – Juve-Barcellona, la partita più attesa. Quella che doveva essere la sfida tra Ronaldo e Messi, ma causa Covid (CR7 positivo), diventa per forza di cose la sfida tra numeri 10: Dybala vs Messi. Partita complicata per la Juventus. Il Barça domina per lunghi tratti di gare. Juventus poco incisiva, con il solo Morata a tenere sulle spalle l’attacco bianconero. Vanno in vantaggio i blaugrana con un tiro di Dembelè deviato che spiazza Szczesny. Poi Morata fa 3 gol e gli vengono annullati tutti per fuorigioco, record negativo per lui. Alla fine rigore di Bernardeschi su Ansu Fati e Messi piazza il 2-0 dal dischetto. Serata nera per gli uomini di Pirlo. Pagelle ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 ottobre 2020)– Juve-, la partita più attesa. Quella che doveva essere la sfida tra Ronaldo e Messi, ma causa Covid (CR7 positivo), diventa per forza di cose la sfida tra numeri 10:vs Messi. Partita complicata per la. Il Barça domina per lunghi tratti di gare.poco incisiva, con il soloa tenere sulle spalle l’attacco bianconero. Vanno in vantaggio i blaugrana con un tiro di Dembelè deviato che spiazza Szczesny. Poifa 3 gol e gli vengono annullati tutti per fuorigioco, record negativo per lui. Alla fine rigore di Bernardeschi su Ansu Fati e Messi piazza il 2-0 dal dischetto. Serata nera per gli uomini di Pirlo....

