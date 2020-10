Pagelle Juventus-Barcellona 0-1 | Champions League 2020-2021 | Morata il migliore | Dybala un fantasma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’Allianz Stadium di Torino ladi Andrea Pirlo viene sconfitta 1-0 nel secondo incontro valido per il Gruppo G della. Decide un gol di Dembelé al 14′. Una partita in cui il Barça ha sprecato diverse chance per rendere il passivo maggiore, ma nello stesso tempo Alvaronon è stato troppo fortunato, viste le tre reti realizzate in fuorigioco., quindi, in vetta a punteggio pieno dopo due match, con la Vecchia Signora e la Dinamo Kiev con 3 punti. Di seguito ledel confronto:Szczęsny 6.5 – Non può nulla sulla conclusione di Dembelé, deviata da Chiesa. Decisivo due volte in uscita bassa, salvando la Juve da una ...