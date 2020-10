Otto e Mezzo | Andrea Scanzi asfalta Salvini e la Meloni

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una delle prestigiose penne del Fatto Quotidiano. Di recente in un suo intervento a “” il giornalista ha attaccato e duramente criticato Giorgiae Matteoè un noto giornalista e scrittore. Quotidianamente tramite il suo profilo Facebook esprime il suo pensiero commentando fatta di attualità e politica. In particolare in uno dei suoi ultimi postha postato uno spezzoneArticolo completo: dal blog SoloDonna