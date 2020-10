Ospedale San Giovanni, da venerdì prenotazione tampone per chi va a piedi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Da venerdi’ 30 ottobre accesso esclusivamente su prenotazione, con tessera sanitaria e ricetta dematerializzata al Walk-in (percorso a piedi) del Presidio San Giovanni via dell’Amba Aradam 8 – aperto al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.00. Per poter accedere al test e’ obbligatoria la prenotazione che dovra’ essere effettuata sulla piattaforma regionale dedicata al link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in a partire da giovedi’ 29 ottobre. Nel caso di esaurimento dei posti disponibili su appuntamento nella data prescelta e’ possibile rivolgersi alle altre postazioni drive-in della rete regionale ad accesso diretto, secondo l’elenco completo dei drive-in della Regione Lazio https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in. ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Da venerdi’ 30 ottobre accesso esclusivamente su, con tessera sanitaria e ricetta dematerializzata al Walk-in (percorso a) del Presidio Sanvia dell’Amba Aradam 8 – aperto al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.00. Per poter accedere al test e’ obbligatoria lache dovra’ essere effettuata sulla piattaforma regionale dedicata al link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in a partire da giovedi’ 29 ottobre. Nel caso di esaurimento dei posti disponibili su appuntamento nella data prescelta e’ possibile rivolgersi alle altre postazioni drive-in della rete regionale ad accesso diretto, secondo l’elenco completo dei drive-in della Regione Lazio https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in. ...

pdnetwork : Fontana e Gallera, non contenti di aver spazzato via la medicina territoriale a favore delle grandi strutture priva… - Potain_1928 : ????Per la realizzazione del nuovo ospedale di Fermo a San Claudio di Campiglione nelle Marche, sono state scelte dal… - anitaelaura : RT @CesareSacchetti: Il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia non funziona più per i positivi al Covid trat… - genesdegenes : RT @ASampierdarena: @FranceskoNew Al riguardo stamattina al Tg3 hanno intervistato uno dei responsabili del PS del San Martino. Le sue paro… - BeppeGuffanti : @SicilianoSum @AlleviLaura @Masssimilianoo No ospedale san Raffaele -