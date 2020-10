Oroscopo Branko domani Giovedi 29 ottobre 2020 | Ariete fai Yoga | Vergine irresistibile

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)giovedì 2921 marzo – 20 aprile Decisamente un periodo di alti e bassi, come quando passi dalle zeppe alle infradito da piscina. Amica, so che suggerirti di stare tranquilla è come chiederti di non guardare le vetrine in tempi di nuove collezioni! Lezioni di…. Solo l’ohm può calmarti!giovedì 29– Toro TORO 21 aprile – 20 maggio Quanto ti piace passare ore e ore a farti bella: che sia la beauty routine della sera o canticchiare davanti all’armadio in lingerie, ti sentirai sempre come Carrie per le strade di ...