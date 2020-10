Orbita entra nell’Osservatorio Italiano Esports (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L‘agenzia Orbita e l’Osservatorio Italiano Esports hanno stretto un accordo per la crescita del settore Oggi, 28 ottobre 2020, l’agenzia Orbita si associa all’Osservatorio Italiano Esports. L’OIES (Osservatorio Italiano Esports) è la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore. Si occupa di creare un punto di incontro tra le aziende che vogliono investire e i team competitivi che si sfidano nei vari tornei, garantendo una continua crescita per tutti i professionisti coinvolti. L’accordo rientra nella strategia, comune ad entrambe le parti, di supportare l’evoluzione dell’intero movimento Italiano ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L‘agenziae l’Osservatoriohanno stretto un accordo per la crescita del settore Oggi, 28 ottobre 2020, l’agenziasi associa all’Osservatorio. L’OIES (Osservatorio) è la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore. Si occupa di creare un punto di incontro tra le aziende che vogliono investire e i team competitivi che si sfidano nei vari tornei, garantendo una continua crescita per tutti i professionisti coinvolti. L’accordo rinella strategia, comune admbe le parti, di supportare l’evoluzione dell’intero movimento...

L'agenzia Orbita e l'Osservatorio Italiano Esports hanno stretto un accordo per la crescita del settore unendo musica e videogiochi.

