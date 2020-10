OPA Massimo Zanetti Beverage |  adesioni al 28 10 2020

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell‘Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioniGroup risulta che oggi, 28 ottobre, sono state presentate 34.600 richieste di adesioni. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 37.200 adesioni, pari allo 0,39% dell’offerta. L’offerta iniziata il 26 ottobre terminerà il prossimo 20 novembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieGroup acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembrenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

