Ok al Decreto Ristori: fondo perduto fino al 200%, rinnovo Rem, Cig, bonus. Tutte le misure (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Foto Governo.it) Contributi a fondo perduto per imprese, nuova indennità Covid una tantum per stagionali e lavoratori dello spettacolo, rinnovo Reddito di emergenza, stop seconda rata Imu, bonus affitti commerciali: è questo il succo del Decreto Ristori 2020, approvato nel pomeriggio del 27 ottobre dal Governo. Un provvedimento ad ampia gittata che tocca molte categorie: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire i Ristori per le attività chiuse totalmente in questo mini-lockdown o chiuse fino alle 18. L’annuncio delle nuove restrizioni in vigore con l’ultimo Dpcm 24 ottobre era infatti andato di pari passo con la ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Foto Governo.it) Contributi aper imprese, nuova indennità Covid una tantum per stagionali e lavoratori dello spettacolo,Reddito di emergenza, stop seconda rata Imu,affitti commerciali: è questo il succo del2020, approvato nel pomeriggio del 27 ottobre dal Governo. Un provvedimento ad ampia gittata che tocca molte categorie: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire iper le attività chiuse totalmente in questo mini-lockdown o chiusealle 18. L’annuncio delle nuove restrizioni in vigore con l’ultimo Dpcm 24 ottobre era infatti andato di pari passo con la ...

