Ok a decreto ristori, ecco tutte le misure: Oltre 5 mld subito (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Redazione tutte le novità previste nel decreto-legge ristori, importante per supportare le imprese costrette a interrompere le attività a causa delle misure restrittive anti covid 19. Un decreto che “vale Oltre 5 mld” che saranno “utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, per … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Redazionele novità previste nel-legge, importante per supportare le imprese costrette a interrompere le attività a causa dellerestrittive anti covid 19. Unche “vale5 mld” che saranno “utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, per … Impronta Unika.

fattoquotidiano : ARRIVANO I SOLDI Approvato il decreto ristori: per ristoranti e palestre si va verso rimborsi pari al 200% di quell… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - roberto_domina : RT @SkyTG24: Decreto ristori, ecco le cose da sapere sulle misure previste - Nozucchero : 'Si farà un punto politico decisivo dopo gli Stati generali dei Cinquestelle, ed è abbastanza grottesco che la veri… -