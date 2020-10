Nuovo balzo dei contagi in Italia: quasi 25 mila casi con 205 decessi. Record di tamponi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - Nuovo balzo dei contagi in Italia: i casi giornalieri, comunica il ministero della Salute, sono stati 24.991, circa 3 mila più di ieri, con 205 decessi, meno dei 221 di ieri. Sensibile l'aumento die tamponi effettuati, che hanno raggiunto quota 198.952 contro i 174.398 di martedì, circa 25 mila in più. In totale i decessi salgono a quota 37.905. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 1.026 (ieri +958), portando il totale a 14.981, mentre le terapie intensive in più sono 125 (ieri +127), arrivando a 1.536 totali. In Lombardia boom di contagi, oltre 7500 nuovi casi La regione con ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI -deiin: igiornalieri, comunica il ministero della Salute, sono stati 24.991, circa 3più di ieri, con 205, meno dei 221 di ieri. Sensibile l'aumento dieeffettuati, che hanno raggiunto quota 198.952 contro i 174.398 di martedì, circa 25in più. In totale isalgono a quota 37.905. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 1.026 (ieri +958), portando il totale a 14.981, mentre le terapie intensive in più sono 125 (ieri +127), arrivando a 1.536 totali. In Lombardia boom di, oltre 7500 nuoviLa regione con ...

Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 125 in più nelle ultime 24 ore ...

Sono 7.558 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia e 47 i morti, per la regione il dato più alto da sempre.

Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 125 in più nelle ultime 24 ore ...Sono 7.558 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia e 47 i morti, per la regione il dato più alto da sempre. Sono 7.558 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ...