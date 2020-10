Nuova chiusura totale per il Paese dal 4 Novembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Germania verso un nuovo lockdown, che inizierà il 4 Novembre 2020. Covid, Germania: Merkel pronta per un lockdown su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Germania verso un nuovo lockdown, che inizierà il 42020. Covid, Germania: Merkel pronta per un lockdown su Notizie.it.

LuigiGallo15 : Il governo Conte sostiene l'apertura delle scuole dal 21 ottobre perché il diritto all'istruzione è oggi garantito… - KenSharo : New post (Chiusura Whirlpool Napoli, gli operai bloccano l'Autostrada A1) has been published on NUOVA RESISTENZA an… - valeriosaitta1 : @luigivanti Conte ha esattamente copiato ciò che ha detto il suo mentore Galli a #fuoridalcoro :'mi spiace ricorrer… - Alex60409022 : RT @GuidoCrosetto: Vabbè, ormai mi sembra chiaro che si arriverà ad una nuova chiusura. - EOsservo : RT @NathanDelMare: #Francia in #lockdown da giovedì. La Germania sta valutando se fare la stessa cosa. In Italia arriveremo ad una nuova ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova chiusura Coronavirus, Francia e Germania a un passo da un nuovo lockdown La Stampa Dalla scuola all’happy hour, come cambiano gli orari nelle città

Alle superiori ingressi non prima delle 9, aperitivi spostati alle 5 di pomeriggio e passeggiate serali non oltre le 23 per i coprifuoco regionali: le routine stravolte dal virus ...

Napoli, gli operai Whirlpool bloccano l'Autostrada A1

Una delegazione di operai Whirlpool dello stabilimento di Napoli Est ha bloccato questa mattina un tratto dell'Autostrada A1 Napoli-Roma: gli operai protestano contro la chiusura della fabbrica, che ...

Alle superiori ingressi non prima delle 9, aperitivi spostati alle 5 di pomeriggio e passeggiate serali non oltre le 23 per i coprifuoco regionali: le routine stravolte dal virus ...Una delegazione di operai Whirlpool dello stabilimento di Napoli Est ha bloccato questa mattina un tratto dell'Autostrada A1 Napoli-Roma: gli operai protestano contro la chiusura della fabbrica, che ...