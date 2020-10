Nudes | al via le riprese del remake italiano della serie norvegese sul revenge porn

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Al via ledidel teen drama: il setnuovaBim Produzione è in Emilia Romagna. Sono iniziate a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna, ledel teen dramaomonimo, prodotto in collaborazione con Rai Fiction per Rai Play, grazie al sostegnoRegione Emilia-Romagna.racconta le esperienze di un gruppo di teenager che si ritrova a fare i conti con la divulgazione online di immagini a sfondo sessuale, addentrandosi nell'insidioso mondo dei social media attraverso un linguaggio ...

