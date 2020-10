Notizie serie tv 28 ottobre | Allison Tolman e Nick Frost protagonisti di Why Women Kill

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Tv 28di WhyTv 28– Vediamo insieme leche arrivano dal mondo delletv a partire da Uzo Aduba protagonista di In Treatment di HBO (qui i dettagli). Apple invece ha ordinato Platonic con Seth Rogen e Rose Byrne (leggi qui) e CBS ha ridotto il numero di episodi delle suetv (qui). Marc Cherry intanto sta lavorando con CBS Studios e Imagine Television, alla seconda stagione dell’antologia Whydi CBS All Access (ancora inedita in Italia). ...