"Non siamo uno stato di poliziza". Delirio De Micheli, manganelli e fidanzate: la sbeffeggia pure Floris | Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Non siamo uno stato di polizia". Paola De Micheli perde la bussola a DiMartedì. Il confronto tra la ministra Pd ai Trasporti, in evidente difficoltà politica, e il direttore di Libero Pietro Senaldi è accesissimo. "L'assembramento era sui marciapiedi che avreste dovuto controllare voi, non gli esercenti dei locali o delle palestre", le fa notare Senaldi. E qui la De Micheli non si contiene: "Noi non siamo uno stato di polizia, a trascinare le persone sui marciapiedi con i manganelli". Senaldi sgrana gli occhi: "Beh, ma i manganelli lo dice lei...". Forse la De Micheli scorda le multe salatissime e le pendenze penali prospettate a marzo e aprile a chi osasse mettere un piede fuori casa senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Nonunodi polizia". Paola Deperde la bussola a DiMartedì. Il confronto tra la ministra Pd ai Trasporti, in evidente difficoltà politica, e il direttore di Libero Pietro Senaldi è accesissimo. "L'assembramento era sui marciapiedi che avreste dovuto controllare voi, non gli esercenti dei locali o delle palestre", le fa notare Senaldi. E qui la Denon si contiene: "Noi nonunodi polizia, a trascinare le persone sui marciapiedi con i". Senaldi sgrana gli occhi: "Beh, ma ilo dice lei...". Forse la Descorda le multe salatissime e le pendenze penali prospettate a marzo e aprile a chi osasse mettere un piede fuori casa senza ...

borghi_claudio : Qui alla Camera su impulso della maggioranza siamo sempre impegnati su interessanti questioni sull'omotransfobia il… - AMorelliMilano : Fazio: 'Non ci sono i termoscanner nelle scuole' Azzolina: 'Troppi studenti, la scuola ha un'organizzazione comples… - ClaMarchisio8 : Qui siamo a Torino, ma sta succedendo in molte piazze. È molto più importante far capire alla gente che questi sono… - mary43810198 : @matteosalvinimi Basta proporre Matteo tanto sappiamo che non vogliono !siamo maggioranza nel paese facciamoglielo… - RobertoRedSox : @insopportabile È un tweet-sfogo a seguito della tua iniziativa che hai cercato di promuovere ieri? Se è così ti ca… -