Noi parrucchieri presi d'assolto per paura del lockdown. Ma non chiamate "superflua" la cura del corpo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sembra un paradosso ma non ho ben compreso chi, tra donne e acconciatori, abbia più paura dell’eventualità di un nuovo lockdown. Il numero degli appuntamenti negli ultimi giorni è aumentato, le clienti temono di essere colte impreparate e di dover passare due mesi in casa con l’incubo della ricrescita. Così pianificano e anticipano le prenotazioni.“Superfluo” è l’aggettivo che ho sentito pronunciare più spesso in questi giorni, quando si vociferava di nuove chiusure. Ma bellezza significa appagare l’anima attraverso i sensi e per questo non può essere considerata superflua. Sentirsi in ordine, e quindi in pace con se stessi, anche se si è costretti tra le mura domestiche.L’aggettivo “superfluo” risulta indigesto per i titolari ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sembra un paradosso ma non ho ben compreso chi, tra donne e acconciatori, abbia piùdell’eventualità di un nuovo. Il numero degli appuntamenti negli ultimi giorni è aumentato, le clienti temono di essere colte impreparate e di dover passare due mesi in casa con l’incubo della ricrescita. Così pianificano e anticipano le prenotazioni.“Superfluo” è l’aggettivo che ho sentito pronunciare più spesso in questi giorni, quando si vociferava di nuove chiusure. Ma bellezza significa appagare l’anima attraverso i sensi e per questo non può essere considerata. Sentirsi in ordine, e quindi in pace con se stessi, anche se si è costretti tra le mura domestiche.L’aggettivo “superfluo” risulta indigesto per i titolari ...

