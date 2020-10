No Time To Die: ogni mese di ritardo nell'uscita costa un milione di dollari (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo un nuovo report, il prestito di MGM per finanziare No Time to Die costerebbe un milione di dollari al mese di interessi fino all'uscita del film. ogni mese di ritardo nell'uscita di No Time to Die costerebbe a MGM un milione di dollari. A tale cifra arrivano gli interessi del prestito preso dalla MGM per finanziare il venticinquesimo capitolo della saga di Bond, la cui uscita nei cinema è slittata per via dell'emergenza sanitaria globale. No Time to Die, ultimo di cinque film interpretati dalla star Daniel Craig, vede nel cast Rami Malek nel ruolo del villain Safin, Lashana Lynch in quello di Nomi e Ana de Armas ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo un nuovo report, il prestito di MGM per finanziare Noto Die costerebbe undialdi interessi fino all'del film.didi Noto Die costerebbe a MGM undi. A tale cifra arrivano gli interessi del prestito preso dalla MGM per finanziare il venticinquesimo capitolo della saga di Bond, la cuinei cinema è slittata per via dell'emergenza sanitaria globale. Noto Die, ultimo di cinque film interpretati dalla star Daniel Craig, vede nel cast Rami Malek nel ruolo del villain Safin, Lashana Lynch in quello di Nomi e Ana de Armas ...

