No | Poste Italiane non distribuisce il Bonus Famiglia di 500 euro

Leggi su bufale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un messaggio virale in circolazione su WhatsApp ci viene segnalato dai nostri lettori: “ildi 500”. Il testo è accompagnato da un link in cui non compare il dominio del sito ufficiale di. “sta distribuendo ildi 500&;. Verifica se il tuo nome è nella lista”. Un’iniziativa didovrebbe comparire sul sito ufficiale, dunque con un link che rimandi allo stesso indirizzo. Ciò non avviene in questo messaggio virale. Il sito ufficiale di...