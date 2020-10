No alla chiusura di Rai Storia, una scure sull'offerta culturale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La chiusura di Rai Storia e di Rai 5, che l’amministratore delegato Rai Salini intende accorpare in un unico canale dimezzando l’offerta culturale della Rai, rappresenta una decisione grave e incomprensibile che i vertici del servizio pubblico si appresterebbero a prendere, nonché una pesante violazione del Contratto di Servizio.Tra i motivi per cui gli italiani pagano il canone in bolletta e garantiscono alla Rai quasi 2 miliardi di euro di finanziamento pubblico c’è proprio la produzione e trasmissione di programmi culturali, soprattutto di quella programmazione che potrebbe risultare meno sostenibile a livello commerciale.In questo senso Rai Storia al canale 54, dedicato all’approfondimento storico, e Rai 5 sul canale 23, dedicato agli spettacoli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ladi Raie di Rai 5, che l’amministratore delegato Rai Salini intende accorpare in un unico canale dimezzando l’della Rai, rappresenta una decisione grave e incomprensibile che i vertici del servizio pubblico si appresterebbero a prendere, nonché una pesante violazione del Contratto di Servizio.Tra i motivi per cui gli italiani pagano il canone in bolletta e garantisconoRai quasi 2 miliardi di euro di finanziamento pubblico c’è proprio la produzione e trasmissione di programmi culturali, soprattutto di quella programmazione che potrebbe risultare meno sostenibile a livello commerciale.In questo senso Raial canale 54, dedicato all’approfondimento storico, e Rai 5 sul canale 23, dedicato agli spettacoli ...

