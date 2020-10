Nicola Di Bari ricoverato in terapia intensiva: la situazione è grave (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il cantautore Nicola Di Bari è ricoverato in terapia intensiva a Milano: intervento chirurgico andato male, la situazione è grave. Il cantautore Nicola Di Bari si trova attualmente ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia per primo è stato il suo manager Franco Mariello: pare che le condizioni dell’artista pugliese si … L'articolo Nicola Di Bari ricoverato in terapia intensiva: la situazione è grave è apparso prima sul sito ... Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il cantautoreDi&eina Milano: intervento chirurgico andato male, la&e. Il cantautoreDisi trova attualmentein rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia per primo &e; stato il suo manager Franco Mariello: pare che le condizioni dell’artista pugliese si … L'articoloDiin: la&e&e; apparso prima sul sito ...

Agenzia_Ansa : Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano.… - FQMagazineit : Nicola Di Bari ricoverato in rianimazione: “Situazione peggiorata dopo un intervento” - AllMusicItalia : Nelle parole di Fabio Fiume un omaggio a Nicola Di Bari attualmente ricoverato in rianimazione dopo un'intervento a… - SimonaBellone : Un abbraccio di pronta guarigione ?????? #Milano, #NicolaDiBari ricoverato in rianimazione: si è aggravato dopo un'ope… - PietroLodi4 : @nicola_di_bari @RaiUno in bocca al lupo per una pronta guarigione! -